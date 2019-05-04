Милевский не забил пенальти «Минску»

Источник материала: Tribuna.com

В 6-м туре чемпионата Беларуси «Минск» принимает «Динамо» Брест. На первой минуте матча защитник хозяев Алекса Видич сбил в своей штрафной Алексея Хобленко.

К точке подошел Артем Милевский, но он не смог переиграть Сергея Веремко.

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