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Милевский не забил пенальти «Минску»
05.05.2019 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 6-м туре чемпионата Беларуси «Минск» принимает «Динамо» Брест. На первой минуте матча защитник хозяев Алекса Видич сбил в своей штрафной Алексея Хобленко.
К точке подошел Артем Милевский, но он не смог переиграть Сергея Веремко.
Минск – Динамо Брест
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В 6-м туре чемпионата Беларуси «Минск» принимает «Динамо» Брест.
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