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Милевский не забил пенальти «Минску»

05.05.2019 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 6-м туре чемпионата Беларуси «Минск» принимает «Динамо» Брест. На первой минуте матча защитник хозяев Алекса Видич сбил в своей штрафной Алексея Хобленко. 

К точке подошел Артем Милевский, но он не смог переиграть Сергея Веремко. 

ВИДЕО

Минск – Динамо Брест 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
5 мая, 19.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча
МинскВеремко, Климович, Прищепа, Видич, Насибулин, Алексиевич, Николич, Васильев, Бахар, Ковель, Васильев.
Динамо БрестГутор, Веретило, Дениш Дуарте, Милевский, Нехайчик, Кисляк, Нойок, Быков, Кики, Хобленко, Фамейе.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В 6-м туре чемпионата Беларуси «Минск» принимает «Динамо» Брест.
 
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