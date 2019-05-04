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Савилов о юниорах: «Что будет дальше, никто не знает. Кто-то, может, подсядет на водочку»

05.05.2019 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о перспективах белорусских юниоров. 

- Вы увидели в юниорской сборной ребят, которые могут попасть в состав на домашний чемпионат мира-2021?

Я не определяю ребят, которые сыграют на этом турнире. Это задача тренеров. Я только могу как профессионал зацепиться взглядом за кого-то. Но что будет дальше, никто не знает. Кто-то, может, подсядет на водочку. Кто-то женится, дети пойдут, и он прекратит играть в хоккей.

Здесь очень сложный вопрос. Талантливые ребята есть — их больше половины состава. Но опять же важна физическая подготовка. Парни перейдут во взрослый хоккей, а там нужно терпеть. Там нужны дисциплина, порядок, характер.

Ну и, повторюсь, «физика». Пока, конечно, мало кто готов для взрослого хоккея и для чемпионата мира-2021. Но у них есть два года. Через два года и посмотрим.

 
 
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Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о перспективах белорусских юниоров.
 
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