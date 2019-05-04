Плэтт стал лучшим нападающим на ЧМ в Нур-Султане

Источник материала: Tribuna.com

По итогам завершившего чемпионата мира в Нур-Султане (дивизион 1А) организаторы определили лучших игроков турнира.

Лучшим нападающим стал Джефф Плэтт. Он набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+3». Помимо Плэтта, Никита Михайлис (Казахстан) и Ким Сан Ук из Кореи, были выбраны в качестве трех нападающих в состав команды All-Star.

Лучшим вратарем признан Мэтт Далтон (Южная Корея).

Лучший защитник – Даррен Дитц (Казахстан). Пару ему в All-Star составил товарищ по команде Леонид Метальников.

Михайлис был признан самым ценным игроком.