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Плэтт стал лучшим нападающим на ЧМ в Нур-Султане
05.05.2019 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам завершившего чемпионата мира в Нур-Султане (дивизион 1А) организаторы определили лучших игроков турнира.
Лучшим нападающим стал Джефф Плэтт. Он набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+3». Помимо Плэтта, Никита Михайлис (Казахстан) и Ким Сан Ук из Кореи, были выбраны в качестве трех нападающих в состав команды All-Star.
Лучшим вратарем признан Мэтт Далтон (Южная Корея).
Лучший защитник – Даррен Дитц (Казахстан). Пару ему в All-Star составил товарищ по команде Леонид Метальников.
Михайлис был признан самым ценным игроком.
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По итогам завершившего чемпионата мира в Нур-Султане (дивизион 1А) организаторы определили лучших игроков турнира.
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