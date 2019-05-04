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«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном». До «Тоттенхэма» в борьбе за ЛЧ – три очка, разница мячей на 8 голов хуже
05.05.2019 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лондонский клуб упустил возможность приблизиться к «Челси» и «Тоттенхэму».
Теперь «Арсенал» попадет в топ-4 только в случае поражения «Тоттенхэма» в последнем туре, при этом разница забитых и пропущенных мячей лучше у «Тоттенхэма» на 8 мячей.
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«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном». До «Тоттенхэма» в борьбе за ЛЧ – три очка, разница мячей на 8 голов хуже
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии (1:1).
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