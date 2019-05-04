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Марцел Личка: «У нас моменты есть, но эффективность слабая»
05.05.2019 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» прокомментировал победу над «Минском» (2:1).
– Очень сложный матч. Не забили пенальти на первой минуте. Играли с мячом. Ждали своего момента. А тут первый удар по нашим воротам – и гол. «Минск» тактически хорошо играл, оборонялся. У них было большое желание. Потом наш пенальти – и (1:1). И очень хороший стандарт: удар Дуарте и на добивании сыграл Фамейе. Очень сложно было. Я очень рад, что мы победили, но нужно прибавить в концентрации перед их воротами, потому что есть возможности, но эффективность слабая.
- Прокомментируйте замены.
– Денис Лаптев большой, он очень хорошо умеет играть в штрафной. Поэтому вышел он. А Паша Савицкий умеет создать себе пространство, – сказал Личка в эфире «
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Главный тренер брестского «Динамо» прокомментировал победу над «Минском» (2:1).
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