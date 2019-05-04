Марцел Личка: «У нас моменты есть, но эффективность слабая»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» прокомментировал победу над «Минском» (2:1).

– Очень сложный матч. Не забили пенальти на первой минуте. Играли с мячом. Ждали своего момента. А тут первый удар по нашим воротам – и гол. «Минск» тактически хорошо играл, оборонялся. У них было большое желание. Потом наш пенальти – и (1:1). И очень хороший стандарт: удар Дуарте и на добивании сыграл Фамейе. Очень сложно было. Я очень рад, что мы победили, но нужно прибавить в концентрации перед их воротами, потому что есть возможности, но эффективность слабая.

- Прокомментируйте замены.

– Денис Лаптев большой, он очень хорошо умеет играть в штрафной. Поэтому вышел он. А Паша Савицкий умеет создать себе пространство, – сказал Личка в эфире « Беларусь 5 »