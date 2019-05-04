Андрей Разин: «Во втором тайме до забитых голов у «Бреста» не было никаких моментов у наших ворот»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Минска» Андрей Разин подвел итог матча против брестского «Динамо» (1:2).

– Мне игра понравилась. Была обоюдоострая игра с обилием голевых моментов. Считаю, что мы незаслуженно проиграли. Да, у «Бреста» были моменты, но голы, которые они забили, они не вытекали из хода игры. Но как есть так есть. Поздравляю «Брест» с победой.

- Первая половина встречи закончилась 1:0 в пользу «Динамо». Какие установки вы давали в перерыве?

– Подкорректировали кое-что в тактическом плане. Во втором тайме до забитых голов у «Бреста» не было никаких моментов у наших ворот, а, наоборот, у нас были очень опасные контратаки, в которых мы должны были решать исход встречи.

- Чего не хватило?

– Второго гола, – сказал Разин в эфире АБФФ-ТВ .