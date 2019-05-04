Марцел Личка: «Милевский очень хороший игрок. Даже Неймар иногда не забивает пенальти»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему заменил Артема Милевского в матче против «Минска» (2:1).

- Почему заменили Милевского? Повлиял ли на это нереализованный пенальти?

– Милевский очень хороший игрок. Даже Неймар иногда не забивает пенальти. Нам нужно было изменить стиль игры. Лаптев силен в действиях в штрафной, поэтому я принял решение выпустить его во втором тайме.

- Почему Лаптева не выпустили с первых минут?

– Окей, я не хочу говорить, что Милевский провел суперигру, но он тот игрок, который одной передачей может изменить ход матча. В этой встрече ему не повезло.



