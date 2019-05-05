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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 4-й матч. «Филадельфия» принимает «Торонто», «Портленд» – «Денвер»
05.05.2019 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдут четвертые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
«Филадельфия» примет на своей площадке «Торонто» (2-1). «Портленд» встретится с «Денвером» (2-1).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Четвертый матч
«Филадельфия» ведет в серии – 2-1
«Портленд» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут четвертые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
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