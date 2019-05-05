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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 4-й матч. «Филадельфия» принимает «Торонто», «Портленд» – «Денвер»

05.05.2019 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдут четвертые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.

«Филадельфия» примет на своей площадке «Торонто» (2-1). «Портленд» встретится с «Денвером» (2-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

Филадельфия – Торонто 96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26)
Дата проведения
5 мая, 22.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча
Филадельфия
Батлер (29 + 11 подборов), Редик (19), Харрис (16), Эмбиид (11 + 8 подборов + 7 передач), Б. Симмонс (10)  старт; Эннис (9), Монро (2), Скотт (0), Марьянович (0).
Торонто
Ленард (39 + 14 подборов + 7 потерь), Марк Газоль (16), Лаури (14 + 7 передач), Грин (11), Сиакам (9)  старт; Ибака (12 + 9 подборов), Ванвлит (0), Пауэлл (0), Маккоу (0).

«Филадельфия» ведет в серии – 2-1

Портленд – Денвер 112:116 (33:29, 30:28, 14:27, 35:32)
Дата проведения
6 мая, 02.00, «Moda Center»
Онлайн матча

«Портленд» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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