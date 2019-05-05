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Сборная Беларуси по хоккею досрочно прошла в элитный дивизион

05.05.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Национальная сборная страны по хоккею уступила казахстанцам на чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона — 2:3 (в овертайме). Однако, набрав один балл, подопечные Андрея Сидоренко за тур до окончания турнира обеспечили себе путевку в элиту.

Сборная Беларуси по хоккею досрочно прошла в элитный дивизион

Сегодня несколько ранее команда Южной Кореи достаточно неожиданно уступила литовцам (1:2). Таким образом, ничья в основное время матча Казахстан — Беларусь выводила в элитный дивизион обе эти команды. И именно так все и произошло. Хотя складывался поединок очень сложно для наших хоккеистов.

После голов Михайлиса на 9-й минуте и Жайлауова на 16-й белорусская сборная уступала хозяевам этого чемпионата мира — 0:2. Однако она нашла в себе резерв для того, чтобы восстановить статус-кво. На 27-й минуте отличился Артем Демков, а на 45-й — Никита Феоктистов.

Выяснение отношений перешло в овертайм, где более удачливыми оказались казахстанцы. Победу им принес точный бросок Аркадия Шестакова.

Отметим, что сборная Казахстана значительно превзошла нашу команду по броскам (42:17). Однако в рамке белорусских ворот отлично действовал Александр Осипков, дебютировавший на этом ЧМ.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. Казахстан — 11 очков (4 матча), 2. Беларусь — 10 (4), 3. Южная Корея — 6 (4), 4. Словения — 3 (4), 5. Литва — 3 (4), 6. Венгрия — 3 (4).

Завтра чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона закончится матчами Словения — Литва, Беларусь — Южная Корея и Казахстан — Венгрия.

Два главных вопроса, остающиеся на повестке дня: кто выиграет этот чемпионат и кто отправится на понижение в группу «В» первого дивизиона.

Источник: sb.by
Фото: hockey.by

 
 
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Национальная сборная страны по хоккею уступила казахстанцам на чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона — 2:3 (в овертайме). Однако,
 
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