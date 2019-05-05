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Васкес о слухах: «Этот «Реал» выиграл три ЛЧ, а теперь все обставляют так, будто мы ничего не стоим»
06.05.2019 07:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поделился мыслями о своих перспективах в мадридском клубе.
«Я не уверен в своем будущем на сто процентов. Я не знаю. У меня контракт до 2021 года. Посмотрим. Я бы хотел остаться.
Каждый год называют много имен футболистов, побеждаем мы или нет. Стоит пару раз не попасть в состав – и начинаются разговоры. Думаю, порой не хватает уважения к нашей команде.
В футболе важно настоящее, но эта команда трижды выиграла Лигу чемпионов. Мы были лучшей командой, а теперь все обставляют так, будто мы ничего не стоим. Это не так. Я очень рад быть в «Мадриде», – сказал Васкес.
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Васкес о слухах: «Этот «Реал» выиграл три ЛЧ, а теперь все обставляют так, будто мы ничего не стоим»
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поделился мыслями о своих перспективах в мадридском клубе.
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