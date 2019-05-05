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Николай Ходасевич: «Булыга курирует все процессы жизнедеятельности столичного «Динамо». Ему и положено отвечать за все скандалы»
06.05.2019 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о спортивном директоре минского «Динамо» Виталии Булыге.
«Интересную
Виталий Булыга был в числе премьерных лиц той новой авантюрной «Белшины», он же курирует все процессы жизнедеятельности столичного «Динамо» сегодня. Выходит, ему и положено отвечать за все скандалы и результаты команды. Экс‑нападающий сборной Беларуси пока говорить не торопится, дальновидно полагая, что за неудачи прежде несет ответственность главный тренер», – написал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Булыга курирует все процессы жизнедеятельности столичного «Динамо». Ему и положено отвечать за все скандалы»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о спортивном директоре минского «Динамо» Виталии Булыге.
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