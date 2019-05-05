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Николай Ходасевич: «Булыга курирует все процессы жизнедеятельности столичного «Динамо». Ему и положено отвечать за все скандалы»

06.05.2019 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о спортивном директоре минского «Динамо» Виталии Булыге.

«Интересную фразу выдал полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко: «Рад, что прошли эту «Белшину». Ой, блин, «Динамо». Видишь, оговорка по Фрейду». Один из лидеров финалиста Кубка страны не случайно напомнил всем о краткосрочном футбольном проекте, который воздвигали в Бобруйске несколько лет назад. Собирали команду мечты, а на выходе случился пшик, все деятели‑мечтатели разбежались, оставив городским властям еще и долги, с которыми «шинники» живут до сих пор. 

Виталий Булыга был в числе премьерных лиц той новой авантюрной «Белшины», он же курирует все процессы жизнедеятельности столичного «Динамо» сегодня. Выходит, ему и положено отвечать за все скандалы и результаты команды. Экс‑нападающий сборной Беларуси пока говорить не торопится, дальновидно полагая, что за неудачи прежде несет ответственность главный тренер», – написал Ходасевич.

 
Теги: Витебск
 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о спортивном директоре минского «Динамо» Виталии Булыге.
 
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