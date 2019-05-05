Бахар о матче с брестским «Динамо»: «Не понятно, почему судья им помогал, а нам – нет»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Минска» Иван Бахар остался недоволен работой судей на матче с брестским «Динамо».

«Хочется «поблагодарить» [судей] за такие… Они подарили… Первый пенальти, может, и был, а второй – чистая игра корпус в корпус. У нас был такой же момент в штрафной «Динамо» – не поставил «точку». За это очень обидно, судья сломал игру.

Все было хорошо, но второй пенальти морально надломил. Ну а потом судья начал подсвистывать в сторону соперника. Свистков было очень много. Не понятно, почему судья им помогал, а нам – нет», – сказал Бахар.

«Ну а потом судья начал подсвистывать в сторону соперника». Брест перевернул игру с «Минском» за две минуты