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Бахар о матче с брестским «Динамо»: «Не понятно, почему судья им помогал, а нам – нет»
06.05.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Минска» Иван Бахар остался недоволен работой судей на матче с брестским «Динамо».
«Хочется «поблагодарить» [судей] за такие… Они подарили… Первый пенальти, может, и был, а второй – чистая игра корпус в корпус. У нас был такой же момент в штрафной «Динамо» – не поставил «точку». За это очень обидно, судья сломал игру.
Все было хорошо, но второй пенальти морально надломил. Ну а потом судья начал подсвистывать в сторону соперника. Свистков было очень много. Не понятно, почему судья им помогал, а нам – нет», – сказал Бахар.
«Ну а потом судья начал подсвистывать в сторону соперника». Брест перевернул игру с «Минском» за две минуты
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Полузащитник «Минска» Иван Бахар остался недоволен работой судей на матче с брестским «Динамо».
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