Геннадий Савилов: «Захаров как крокодил в реке. И лев знает, что в реке есть крокодил»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов высказался о Михаиле Захарове.

— Говоря про критику, в первую очередь вы имеете в виду Михаила Захарова?

— Вы знаете, Михал Михалыч — персонаж, давно существующий в нашем хоккее. Он как крокодил в реке. И лев знает, что в реке есть крокодил. И крокодил знает, что в саванне есть лев. Они очень даже хорошо вместе уживаются, хоть и охотятся на одних и тех же косуль, только крокодил возле воды, а лев в саванне.

Михал Михалыч должен быть в нашем хоккее. Он напрягает всю хоккейную общественность, чтобы она оставалась в тонусе. Если бы не было Михал Михалыча, все бы до того расслабились, что мама дорогая. Все бы давно сдружились, пили на берегу Свислочи и свалились бы, как сборная Украины.

Поэтому спасибо Михал Михалычу за то, что он нас всех мобилизуют. Думаю, Андрей Михайлович Сидоренко в глубине души тоже благодарен ему. Иначе было бы сложно собрать такую сплоченную команду. При этом у нас есть не один Захаров, а еще «диванные короли», «шум из окна» — много раздражителей, которые заставляют мобилизоваться.