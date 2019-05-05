Бережков о сборной: «Когда ты ощущаешь себя частью такой духовой Команды, находишься рядом с такими бойцами, все же наворачиваются слезы радости»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков подвел итог ЧМ в Нур-Султане.

«Вчера рассказал историю про натурального белоруса, который сегодня был признан лучшим игроком в составе нашей сборной и лучшим нападающим всего чемпионата. Сегодня в самый разгар форумных говнометаний, когда казалось, что корейская ложечка напрочь испортила всю казахскую бочку, ко мне вдруг через всю раздевалку направился Ник: «Знаешь, Владимир, мои родители уже забронировали отель в Швейцарии на будущий год»…

Я, признаться, оторопел, из головы вылетел весь и без того скудный запас слов английского… Ник положил руку на плечо, посмотрел прямо в глаза и продолжил по-русски: «Я приеду еще!»

Он, как и Платт, прибыл в нашу сборную с подписанным двухлетним контрактом, партнерам по белорусским звеньям не снившийся. Также не выдвинул никаких материальных условий, также просто откликнулся на приглашение, мол, мы же не зря получали эти паспорта… Ник привез с собой еще и родителей, брата, супругу – все за свой счет, хотя бывали прецеденты, когда ФХБ в качестве условия щедро оплачивала пансионы канадских родственников на ЧМ.