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Бережков о сборной: «Когда ты ощущаешь себя частью такой духовой Команды, находишься рядом с такими бойцами, все же наворачиваются слезы радости»

06.05.2019 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков подвел итог ЧМ в Нур-Султане.

«Вчера рассказал историю про натурального белоруса, который сегодня был признан лучшим игроком в составе нашей сборной и лучшим нападающим всего чемпионата. Сегодня в самый разгар форумных говнометаний, когда казалось, что корейская ложечка напрочь испортила всю казахскую бочку, ко мне вдруг через всю раздевалку направился Ник: «Знаешь, Владимир, мои родители уже забронировали отель в Швейцарии на будущий год»…

Я, признаться, оторопел, из головы вылетел весь и без того скудный запас слов английского… Ник положил руку на плечо, посмотрел прямо в глаза и продолжил по-русски: «Я приеду еще!»
Он, как и Платт, прибыл в нашу сборную с подписанным двухлетним контрактом, партнерам по белорусским звеньям не снившийся. Также не выдвинул никаких материальных условий, также просто откликнулся на приглашение, мол, мы же не зря получали эти паспорта… Ник привез с собой еще и родителей, брата, супругу – все за свой счет, хотя бывали прецеденты, когда ФХБ в качестве условия щедро оплачивала пансионы канадских родственников на ЧМ. 

Так вот Ник Бэйлен продолжил:
-- Нельзя быть таким хмурым, босс, ведь мы решили задачу. И главное, что у нас есть сплоченный коллектив, настоящая команда, в которую хочется приезжать. И я приеду, обещаю. Про родителей не шучу, они тоже будут в Цюрихе…
Приедет ли Платт? У Джеффа помимо прочего есть мотив: пока он не реализовал свою исконную мечту сыграть на Олимпиаде. И что-то подсказывает, он ее добьется. Сегодня Джефф задал интереснейший вопрос:
-- Когда и с кем олимпийская квалификация?..
Однако, ложечка… Осадочек, конечно, остался, но когда ты ощущаешь себя частью такой духовой Команды, находишься рядом с такими бойцами, все же наворачиваются слезы радости. Все не зря!
И да! Этот пост не только про Ника Бэйлена, он про всех настоящих граждан. Сидоренко, Демков, Осипков, Мильчаков, Китаров, Савилов, Пшенцов… Спасибо всем за эту Команду!» – написал Бережков в с своем Facebook.

 
 
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