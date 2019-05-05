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Мадрид (WTA). 2-й круг. Азаренко встретится со Стивенс, Квитова – с Младенович

06.05.2019 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во втором круге турнира в Мадриде Виктория Азаренко(52, WTA) сыграет с американкой Слоан Стивенс (8, WTA).

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

4 – 11 мая 2019

Premier Mandatory

Призовой фонд – 7 021 128 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Слоун Стивенс (США)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
6 мая, 14.30
Онлайн матча

Светлана Кузнецова (Россия)  Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
6 мая, 22.30
Онлайн матча

Кики Бертенс (Голландия)  Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
6 мая, 13.00
Онлайн матча

Михаэла Бузарнеску (Румыния)  Анастасия Севастова (Латвия)
Дата проведения
6 мая, 13.00
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан)  Полин Парментье (Франция)
Дата проведения
6 мая, 16.00
Онлайн матча

 

Кристина Младенович (Франция)  Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
6 мая, 17.00
Онлайн матча

Эшли Барти (Австралия)  Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
6 мая, 19.00
Онлайн матча

 

Карла Суарес-Наварро (Испания)  Виктория Кужмова (Словакия)
Дата проведения
6 мая, 21.00
Онлайн матча
 
 
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Во втором круге турнира в Мадриде Виктория Азаренко(52, WTA) сыграет с американкой Слоан Стивенс (8, WTA).
 
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