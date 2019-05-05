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Мадрид (WTA). 2-й круг. Азаренко встретится со Стивенс, Квитова – с Младенович
06.05.2019 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во втором круге турнира в Мадриде Виктория Азаренко(52, WTA) сыграет с американкой Слоан Стивенс (8, WTA).
Сетка турнира
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
4 – 11 мая 2019
Premier Mandatory
Призовой фонд – 7 021 128 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
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Во втором круге турнира в Мадриде Виктория Азаренко(52, WTA) сыграет с американкой Слоан Стивенс (8, WTA).
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