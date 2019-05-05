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Самолет с хоккеистами сборной из-за трагедии в Шереметьево прилетит в Минск на 5 часов позже
06.05.2019 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Из-за вчерашней трагедии в Шереметьево, транзитом через которое сборная Беларуси летела, сдвинулись все рейсы,
Борт из московского аэропорта должен был прибыть в Минск сегодня в 18.30, но из-за трагедии было пересмотрено расписание. Таким образом, сборная Беларуси прилетит на 5 часов позже (23:30).
Вчера в Шереметьево при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 пассажиров. Число жертв катастрофы SSJ-100 достигло 41 человека.
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Из-за вчерашней трагедии в Шереметьево, транзитом через которое сборная Беларуси летела, сдвинулись все рейсы, сообщает пресс-служба ФХБ.
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