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Салах пропустит ответный матч с «Барселоной»

06.05.2019 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья форварда Мохамеда Салаха в преддверии ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).

«Салах завтра не сыграет.

Ему лучше, но завтра он не будет играть», – сказал Клопп в эфире Movistar.

Напомним, что египтянин столкнулся с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой, после чего покинул поле на носилках.

Встречу с «Барселоной», скорее всего, пропустит и другой основной нападающий – Роберто Фирмино.

Салах столкнулся с вратарем «Ньюкасла». Форварда унесли с поля на носилках

 
 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья форварда Мохамеда Салаха в преддверии ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги...
 
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