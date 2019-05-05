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Салах пропустит ответный матч с «Барселоной»
06.05.2019 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья форварда Мохамеда Салаха в преддверии ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).
«Салах завтра не сыграет.
Ему лучше, но завтра он не будет играть», – сказал Клопп в эфире Movistar.
Напомним, что египтянин столкнулся с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой, после чего покинул поле на носилках.
Встречу с «Барселоной», скорее всего, пропустит и другой основной нападающий – Роберто Фирмино.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья форварда Мохамеда Салаха в преддверии ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги...
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