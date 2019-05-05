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Артем Милевский: «Готов не забивать до декабря ради чемпионства»
06.05.2019 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский поблагодарил партнеров по команде за игру против «Минска» (2:1).
«Готов не забивать до декабря ради чемпионства. Мужики, спасибо за вчера!!!!» – написал Милевский в своем
Напомним, что вчера футболист
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский поблагодарил партнеров по команде за игру против «Минска» (2:1).
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