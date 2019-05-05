Артем Милевский: «Готов не забивать до декабря ради чемпионства»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский поблагодарил партнеров по команде за игру против «Минска» (2:1).

«Готов не забивать до декабря ради чемпионства. Мужики, спасибо за вчера!!!!» – написал Милевский в своем Instagram .

Напомним, что вчера футболист не смог забить пенальти на первой минуте встречи.