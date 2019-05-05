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Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Колорадо» – «Сан-Хосе»

06.05.2019 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Коламбус – Бостон
Дата проведения
7 мая, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

Колорадо – Сан-Хосе
Дата проведения
7 мая, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НХЛ

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Счет в серии: 2-3 Счет в серии: 2-3 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
 
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