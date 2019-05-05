|
Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Колорадо» – «Сан-Хосе»
06.05.2019 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Второй раунд
Счет в серии: 2-3
Счет в серии: 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Счет в серии: 2-3 Счет в серии: 2-3 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)