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Прокурор потребовал приговорить Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаева – к 1 году 5 месяцам

06.05.2019 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Пресненском районном суде состоялось очередное заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Суд рассматривал два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

В зале суда прошли прения сторон, после чего прокурор потребовал приговорить:

– Александра Кокорина в совокупности к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима;

– Павла Мамаева к 1 году 5 месяцам с отбывании в колонии общего режима;

– Кирилла Кокорина в совокупности к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима;

– Александра Протасовицкого к 1 году 5 месяцам с отбыванием исправительной колонии общего режима. 

 
 
 
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В Пресненском районном суде состоялось очередное заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
 
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