Алексей Меркулов: «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: есть проблема в обороне»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Алексей Меркулов оценил игру команды в матче с «Витебском» (1:2).

– Моментов создали много, поражения явно не заслуживали, но ошибки в обороне привели к тому, что очков не заработали. Хотелось бы, конечно, дома выигрывать, но ошибаются, что плохо, наши опытные игроки. Будем исправлять проблемы в обороне. Игра есть, за самоотдачу я ребят поблагодарил.

- Почему Тетрашвили сегодня вышел играть в опорной зоне?

– Во-первых, меня не устраивали в последних играх действия наших опорных. Во-вторых травму получил Смирнов. А Тетрашвили – игрок универсальный. На мой взгляд, он сыграл хорошо: вел игру, от него шли острые передачи, его игрой я доволен.

- Почему в запасе остался Луцевич?

– Дело в том, что в прошлой игре с «Ислочью» мы пропустили три гола. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: есть проблема в обороне. Поэтому сегодня после долгого перерыва вышел Юденков. Ну а Луцевич по ходу того, как складывалась игра, вышел играть в нападении, – сказал Меркулов.