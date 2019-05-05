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Средняя посещаемость первой лиги в четвертом туре составила 334 зрителей. Это антирекорд сезона

06.05.2019 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в четвертом туре составила 334 зрителей, что стало антирекордом сезона.

Средняя посещаемость первой лиги в четвертом туре составила 334 зрителей. Это антирекорд сезона

Отметим, что самыми посещаемыми клубами первой лиги являются «Волна» (800), «Рух» (907) и «Слоним 2017» (780). Наименьший интерес вызывают домашние матчи «Нафтана» (275), «Гранита» (225) и «Спутника» (150).

Средняя посещаемость первой лиги в четвертом туре составила 334 зрителей. Это антирекорд сезона

 
 
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Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в четвертом туре составила 334 зрителей, что стало антирекордом сезона.
 
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