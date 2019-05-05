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Средняя посещаемость первой лиги в четвертом туре составила 334 зрителей. Это антирекорд сезона
06.05.2019 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в четвертом туре составила 334 зрителей, что стало антирекордом сезона.
Отметим, что самыми посещаемыми клубами первой лиги являются «Волна» (800), «Рух» (907) и «Слоним 2017» (780). Наименьший интерес вызывают домашние матчи
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Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в четвертом туре составила 334 зрителей, что стало антирекордом сезона.
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