Президент «Наполи» предложил турнир вместо ЛЧ и ЛЕ: 80 команд, 4 группы, из топ-5 лиг по 7 клубов

Источник материала: Tribuna.com

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил реформировать еврокубки.

«Лига чемпионов и Лига Европы должны быть упразднены. Надо создать турнир из 80 команд – с первыми семью клубами из Италии, Франции, Германии, Англии и Испании, а также с первыми четырьмя из Португалии, Голландии, Бельгии, Швеции и остальных стран.

Команды разделить на четыре группы по двадцать в каждой. Играть по календарю. Жребием определить, кто сперва играет дома.

Я бы назвал этот турнир Кубком Европы. Матчи будут проводиться в течение недели – со вторника по четверг. Так мы оставим выходные для национальных чемпионатов.

Суперлига? Андреа Аньелли (президент «Ювентуса» и Ассоциации европейских клубов – прим.) умен, я не верю, что он хочет создать турнир, который урежет еврокубки.

Эта формула может выстрелить в краткосрочной перспективе, но в конце концов она оттолкнет большую часть публики», – сказал Де Лаурентис.