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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 4-й матч. «Бостон» примет «Милуоки», «Хьюстон» – «Голден Стэйт»

06.05.2019 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдут четвертые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.

«Бостон» на своей площадке попытается сравнять счет в серии с «Милуоки» (1-2). «Хьюстон» примет дома «Голден Стэйт» (1-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

Бостон – Милуоки
Дата проведения
7 мая, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

«Милуоки» ведет в серии – 2-1

Хьюстон – Голден Стэйт
Дата проведения
7 мая, 04.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня пройдут четвертые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
 
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