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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 4-й матч. «Бостон» примет «Милуоки», «Хьюстон» – «Голден Стэйт»
06.05.2019 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдут четвертые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
«Бостон» на своей площадке попытается сравнять счет в серии с «Милуоки» (1-2). «Хьюстон» примет дома «Голден Стэйт» (1-2).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Четвертый матч
«Милуоки» ведет в серии – 2-1
«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут четвертые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
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