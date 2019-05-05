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Деян Ловрен: «Ливерпуль» показывает яйца и выдает камбэки, когда люди говорят, что с нами покончено»

06.05.2019 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал о желании отыграться после поражения от «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:3).

– Все уже списали «Ливерпуль» со счетов.

– Это злит меня еще больше и вызывает более сильное желание продемонстрировать, что на «Энфилде» мы можем сделать нечто особенное.

У нас есть большие игроки, и они должны проявлять себя в важных матчах. Во вторник одна из таких встреч. Жду одну из самых крутых игр. Именно поэтому мы, «Ливерпуль», уникальный клуб.

Когда люди говорят, что с нами покончено, что мы не пройдем, мы всегда показываем яйца и выдаем невероятные камбэки.

Сейчас это не вытекает из результата – соперник выиграл 3:0, но футбол непредсказуем, особенно в Лиге чемпионов на «Энфилде».

Конечно, мы никогда не признаем, что уже проиграли. После 0:3 перед нами трудная задача, но я помню, что мы делали это много раз, что «Ливерпуль» известен своими крутыми камбэками.

Надеюсь, мы сделаем это снова, но нам нужна очень горячая поддержка от болельщиков, – сказал хорват.

 
 
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал о желании отыграться после поражения от «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:3).
 
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