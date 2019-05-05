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Азаренко о поражении от Стивенс: «Контролировала игру на задней линии, но не знала, чего хочу добиться за счет подачи. Нужно с этим разобраться»

06.05.2019 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала поражение от Слоун Стивенс во втором круге турнира в Мадриде (4:6, 6:2, 2:6).

«По-моему, я контролировала розыгрыши на задней линии, играла правильно, двигала мяч. Я хорошо двигалась и играла в умный теннис.

Но я ничего не создала при помощи подачи, и это было очень неприятно. У меня не было плана, я не знала, чего хочу добиться за счет подачи. Мне нужно разобраться с этой проблемой.

Плюс в том, что несмотря на это, я смогла создать себе возможности и побороться. Это будет полезный урок, и я буду двигаться дальше».

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала поражение от Слоун Стивенс во втором круге турнира в Мадриде (4:6, 6:2, 2:6).
 
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