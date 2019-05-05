Жуковский о Ташуеве: «Не нравится, когда человек называет черное белым, или наоборот»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский подвел итог матча с (0:1).

– Игра очень эмоциональная получилась...

– Хотели победить и могли, и возможности для этого были. Но не идет мяч в ворота. К сожалению, почему-то не складывается именно с «Шахтером». Последние эти две игры – реально не заходит мяч в ворота. А соперник моменты использует, когда мы раскрываемся. Мы не попадаем в пустые, и идут «оборотки».

Благодарен все равно ребятам. Они нагнетали до конца игры. И, конечно, с моей точки зрения... Там была красная карточка, когда Макась выходил, да? Хотя мы в принципе понимали, что здесь не поставят. Это нормально. Не хочется делать акцент на этом, потому что, если сами в пустые не забиваем... Но если все это суммируется и не достает очков, это очень плохо.

Хочу у вас спросить, коллега ничего не говорил про второй тайм и доминанты, нет?

– Сказал, что могли раньше решить судьбу матча – еще в первом тайме.

– Я смотрю, это уже входит в привычку... Хорошо отношусь к этому тренеру, профессионал. Но не нравится, когда человек называет черное белым, или наоборот. В прошлой игре тоже. Увидели второй тайм – я читаю комментарий, что нас полоскали... Я посмотрел, это совершенно не так. И сейчас этот матч... Где тут мог решить? Мы должны были побеждать. Вот это не нравится. Хотя с уважением отношусь и к футболистам, и к тренерскому штабу соперника.

Мы хотели сегодня доказать, что это не так и, считаю, доказали. Я уже с нетерпением жду следующей игры с «Шахтером». Мы заслуживали большего. Но сложилось, как сложилось. Надо принять, поздравить соперника с победой. Будем двигаться дальше.

– Насколько этот соперник теперь для вас принципиален? Показалось, у нас теперь возникла еще одна принципиальная сшибка.

– Нет, просто это интересно. Хороший соперник, было приятно играть с ним. Честно говорю, когда две команды хотят победить, когда они играют для зрителей и телезрителей, это большое имеет значение. Но здесь еще хочу отметить, хотя, понятно, я сейчас немножко эмоциональный… Поведение Балановича, когда мы пропустили четвертый гол… Что он показал лавке…

– В Кубке.

– В Кубке. То, что он показал… Никто не смеет такое показывать. Мы можем ругаться, где-то друг друга посылать, но когда человек подходит и демонстрирует такие жесты... Бедный, сейчас испуганный ходил. Просто мы рано получили карточки. А так он не должен был уходить нормальный с поля. Ему просто фартануло. Повторяю, ни один человек не имеет права так себя вести. И показывать такие жесты.

А что мы деремся на поле, бьемся, это только добавляет всем эмоций. И даже радости. Никто не хочет проигрывать. Но эти лишние моменты не должны проходить. Однако надо это все забывать. Хотим, чтобы быстрее у нас начались победы. Хочется больше поззитива. Ну а так очень благодарен своим футболистам за самоотверженность, выполнение многих установок. Хочу сейчас зайти и по-мужски поблагодарить команду за проделанную работу, – сказал Жуковский в эфире «Беларусь 5».