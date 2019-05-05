Ташуев о Жуковском: «Он немного возбудился, но я сказал: «Оставь. Все. Все. Все». Жизнь хороша»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Сергей Ташуев прокомментировал результат матча с «Ислочью» (1:0).

– Полтора тайма, это как матч неиспользованных возможностей. Огромное количество моментов и в первом тайме и во втором и в пустые ворота. Потом две невынужденные замены: травмы Ковалева и Громыко. Поле холодное, сейчас идти невозможно было, болото. И видно не добежались и Хващинский, и Татарков. В атаке еще добегали, но не отрабатывали сзади, ножки подсели сразу.

Мы немного прогнулись, с левого фланга пару моментов получили, но спас Климович. Такое бывает, когда команда атакует, атакует и не забивает и прогибается вниз. Концовка нервозная, плюс замены сработали не в самую лучшую сторону. Не было свободных условий, не совсем хорошо попали в игру.

В целом, ребятами доволен. Полтора тайма комбинировали, когда поле еще держало. У нас получались и розыгрыши, и доставки, но без забитого гола, к сожалению. Тот же Громыко пару раз один на один выходил. Видно было в конце, что обе команды недавно отыграли 120 минут в Кубке. Мы оборонялись, соперник пытался атаковать, навал, но сил тоже было не так много.

Подачи мы нейтрализовали. Игра, конечно, была боевой. Понравилась креативная составляющая команды. Столько моментов у нас давно не было. Полтора тайма точно, да и в концовке Хващинский не попал в пустые ворота. В целом, победили заслуженно, по действиям в штрафной тем более.

– Прокомментируйте отсутствие в основном составе Бакая.

– Ну, у него было маленькое сотрясение. Врачи не поднимали вопрос про то, как он среагирует на верховую борьбу. Пытались не рисковать. В резерв мы посадили здоровых футболистов, которые выходят без издержек.

– В начале второго тайма у вас случилась эмоциональная перепалка с тренером гостей. Прокомментируйте.

– Нет. Сказал, что жизнь прекрасна, все хорошо, думать о хорошем надо. Он немного возбудился, но я сказал: «Оставь. Все. Все. Все». Жизнь хороша.

– Обратная замена Татаркова чем обусловлена?

– Здесь сложно ответить. Проблема была в обороне. Немного разрывали нас пару моментов. В чем проблема у Никиты была, то ли просел, но факт, что он падал, скользил. Возможно, не подобрал бутсы. Не было смысла ждать, когда он упадет на самом деле не так как надо. Мы решили не ждать. Вроде бутсы нормальные, а скользит и падает, – сказал Ташуев.