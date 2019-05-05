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Трамп разгромил Хиггинса в финале чемпионата мира по снукеру

06.05.2019 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Шеффилде завершился финал чемпионата мира по снукеру. Джадд Трамп уверенно обыграл Джона Хиггинса и впервые в карьере выиграл турнир (18:9)

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд, Великобритания

Финал

Джон Хиггинс (Шотландия) – Джадд Трамп (Англия) – 9:18 (4:4, 1:8, 4:4, 0:2)

5 мая

Первая сессия: 1-66 (51), 45-72 (63), 139-0 (139), 0-105 (105), 70-8 (69), 74-0, 101-0 (101), 4-103 (103).

Вторая сессия: 125-1 (125), 0-66, 4-139 (135), 45-67, 0-118 (114), 30-64, 28-95 (71), 20-70 (58), 19-85 (70).

6 мая

Третья сессия: 113-0 (113), 60-35 (59), 0-101 (101), 0-72 (71), 0-126 (126), 92-16 (67), 79-11 (70), 0-104 (104).

Четвертая сессия: 0-94 (94), 1-63 (62).

 
 
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Сегодня в Шеффилде завершился финал чемпионата мира по снукеру.
 
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