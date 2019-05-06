Николай Ходасевич: «Неожиданно было видеть, когда брестское «Динамо» осталось без Милевского на 55-й минуте»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич в программе «Бремя футбола» подвел итог матча «Минск» – «Динамо» Брест (1:2).

«Милевский не забил пенальти. Потом не реализовал еще один шикарный момент. Потом замена. Достаточно неожиданно было видеть, когда брестское «Динамо» осталось без Милевского на 55-й минуте. Это поступок Лички вне всяких сомнений. Но, судя по всему, это не тот поступок, который совершал Алексей Шпилевский.

Будем откровенны. Порой игра не идет. Вот она у Милевского в этот день не пошла. Нужно было предпринимать что-то основательное и серьезное. И Личка на этот шаг решился. 20 минут после ухода Милевского понадобилось, чтобы перестроиться и начать работать на максимальных оборотах. Упрощение игры произошло.

Ни одной победы с запасом брестское «Динамо» в этом чемпионате еще не одержало. Это должно тревожить абсолютно всех поклонников команды. Если разговоры идут о чем-то больше, чем третье-четвертое место», – заявил Ходасевич.