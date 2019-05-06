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Хавбек «Милана» Бакайоко отказался выйти на замену и послал Гаттузо

06.05.2019 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену по ходу матча 35-го тура серии А с «Болоньей» (2:1, второй тайм).

В середине первого тайма травму получил хавбек Лукас Биглия, и главный тренер миланцев Дженнаро Гаттузо сказал Бакайоко готовиться к выходу на поле.

24-летний француз вступил в полемику с тренером и в итоге не появился на поле. В игру на 26-й минуте вошел Хосе Маури.

По информации комментатора Sky Sport Italia у поля, Гаттузо спросил Бакайоко, готов ли хавбек выйти на замену, а тот ответил – нет. Затем оба обменялись репликами, и футболист сказал: «Иди на хрен».

Как утверждает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, Бакайоко хотел размяться перед выходом на поле.

Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды. У клуба есть право выкупить игрока у «Челси» по окончании сезона за 35 миллионов евро.

Перед игрой с «Болоньей» Гаттузо закрыл всех игроков «Милана» на базе на 5 дней из-за опоздания Бакайоко на тренировку. Француз извинился, но остался в запасе.

В 28 матчах серии А Бакайоко забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

 

 
 
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Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену по ходу матча 35-го тура серии А с «Болоньей» (2:1, второй тайм).
 
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