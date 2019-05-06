Жуковский о регламенте Кубка Беларуси: «Мы скоро в космос полетим, б###ь, с нашим футболом»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский высказался о втором матче с «Шахтером» в полуфинале Кубка Беларуси (2:4 ДВ).

«У нас вообще все с ног на голову. То четыре замены в Кубке… Давайте, если я чуть подзавелся, то выскажусь по этому поводу. С моей точки зрения, тот матч был нелегитимным. Результат не должен был признаваться.

На следующий день мне позвонили руководитель и учредитель клуба. Решили, что мы проиграли в честной борьбе и жалобы писать не будем. Не просили переигровку, потому что считали, что «Шахтер» заслуженно победил.

Хочу встать на сторону судей. Людям, видимо, захотелось, чтобы наш футбол стал чуточку лучше. Понятно, что незнание закона не освобождает от ответственности. Уже с чемпионата мира все играют с этими четырьмя заменами, а мы еще нет. Судьи пришли и хотели сделать лучше, а их всех сейчас наказали. Боковых вообще не пойму за что. Это неправильно.

Мы живем в 21 веке. Эта показуха. Если вы принимаете жесткие меры, тогда вообще результат матча отменяйте. Это не понравилось. Хочу поддержать судей.

Возьмите тот же регламент по легионерам. За неделю поменяли его и россияне не попадают теперь под лимит. Тут год, б###ь, не можем поменять в регламенте разрешение четвертой замены. Это ведь не просто так сделано, это для здоровья футболистов прежде всего. Как так можно? Это удручает.

Вокруг глобализация. Мы скоро в космос полетим, б###ь, с нашим футболом. Три года уже говорю, нужно 22 футболиста включать в заявку. Мы все тренируемся, готовимся. Нет, то стулья не могут сделать, то козырек. Надеюсь, что все будет хорошо и мы step by step начнем действовать. Тренеры просят. Нужно потихоньку что-то делать, а не карать. Ну как так, за целый год не поменять регламент и не разрешить четвертую замену в дополнительное время?» – заявил Жуковский.

Напомним, 1 мая в за выход в финал Кубка Беларуси играли «Шахтер» и «Ислочь». Оказалось, что команды вместо трех положенных по регламенту Кубка замен провели в дополнительное время еще по одной. На 120-й минуте, уже при счете 4:2 в пользу «Шахтера», Сергей Ташуев снял с игры Сергея Балановича и выпустил Макса Эбонга. А на 110-й минуте при счете 3:2 вместо Годфри Стивена отправил на поле Лайонела Адамса.

В европейском футболе правило четвертой замены уже действует довольно давно, однако до нас оно добралось с задержкой. Правило дополнительной замены в экстр-таймах заработает в Беларуси только с розыгрыша Кубка-2019/20.