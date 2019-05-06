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Средняя посещаемость 6-го тура чемпионата Беларуси – 1279 зрителей. Это худший показатель сезона
06.05.2019 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость 6-го тура чемпионата Беларуси составила 1279 зрителей на игре. Это худший показатель сезона.
Средняя посещаемость чемпионата составляет 2661 зрителей на игре.
Наибольший интерес вызывают домашние матчи брестского «Динамо» (8189), БАТЭ (7137) и «Гомеля» (4825). Меньше всего зрителей собирают игры «Ислочи» (727), «Энергетика-БГУ» (1000) и «Городеи» (1133).
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Средняя посещаемость 6-го тура чемпионата Беларуси составила 1279 зрителей на игре.
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