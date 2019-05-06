|
Кубок Стэнли. «Бостон» вышел в финал Востока в 8-й раз за 37 лет и сыграет с «Каролиной»
07.05.2019 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Бостон» победил
«Брюинс» вышли в финал конференции в 8-й раз за последние 37 лет.
В решающей серии Востока
Это будет пятое противостояние клубов в плей-офф, счет 3:1 в пользу «Брюинс». При этом во всех четырех сериях для выявления победителя
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Бостон» победил «Коламбус» (3:0) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-2.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)