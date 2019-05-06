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Кубок Стэнли. «Бостон» вышел в финал Востока в 8-й раз за 37 лет и сыграет с «Каролиной»

07.05.2019 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Бостон» победил «Коламбус» (3:0) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-2.

«Брюинс» вышли в финал конференции в 8-й раз за последние 37 лет.

В решающей серии Востока «Бостон» встретится с «Каролиной».

Это будет пятое противостояние клубов в плей-офф, счет 3:1 в пользу «Брюинс». При этом во всех четырех сериях для выявления победителя требовалось не менее 6 матчей.

 
 
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«Бостон» победил «Коламбус» (3:0) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-2.
 
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