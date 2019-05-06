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Пеп Гвардиола: «Многие ждали, что «Ливерпуль» будет первым. Мне жаль их, но все в наших руках»

07.05.2019 08:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над «Лестером» (1:0).

«Это был выдающийся гол, несомненно. Мы играли невероятно, я ожидал от «Лестера» более атакующей игры по сравнению с последними матчами, но они оборонялись очень глубоко.

В первом тайме мы выглядели более чем достойно, но во втором тайме действовали вообще потрясающе, понимая, за что боремся. Мне жаль многих людей, но мы по-прежнему на первом месте.

Компани в «Манчестер Сити» более 10 лет, и вместе с такими людьми, как Джо Харт и Пабло Сабалета, он создавал этот клуб. Венсан способен проявить себя в ключевой момент, когда он в форме, это потрясающий игрок.

Осталась одна игра, и нам будет так же тяжело, как и сегодня. Мы будем играть в гостях, и мы видели, как хорошо «Брайтон» сыграл с «Арсеналом».

Но все в наших руках. Не будем забывать, что мы могли отставать от «Ливерпуля» на 10 очков, проиграй им здесь.

Мы отставали на семь очков, а теперь за тур до конца все в наших руках. Мы хорошо подготовимся.

Посмотрим, будет ли «Брайтон» глубоко защищаться или же будет больше атаковать. Будет тяжело, но, надеюсь, мы сыграем так, чтобы завоевать чемпионство.

Многие люди, медиа ждали, что «Ливерпуль» будет первым. В конечном итоге мы здесь, и мне жаль их, так как все в наших руках», – сказал Гвардиола.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над «Лестером» (1:0).
 
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