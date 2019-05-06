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Пеп Гвардиола: «Многие ждали, что «Ливерпуль» будет первым. Мне жаль их, но все в наших руках»
07.05.2019 08:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Это был выдающийся гол, несомненно. Мы играли невероятно, я ожидал от
В первом тайме мы выглядели более чем достойно, но во втором тайме действовали вообще потрясающе, понимая, за что боремся. Мне жаль многих людей, но мы по-прежнему на первом месте.
Компани в «Манчестер Сити» более 10 лет, и вместе с такими людьми, как
Осталась одна игра, и нам будет так же тяжело, как и сегодня. Мы будем играть в гостях, и мы видели, как хорошо «Брайтон» сыграл с
Но все в наших руках. Не будем забывать, что мы могли отставать от
Мы отставали на семь очков, а теперь за тур до конца все в наших руках. Мы хорошо подготовимся.
Посмотрим, будет ли
Многие люди, медиа ждали, что «Ливерпуль» будет первым. В конечном итоге мы здесь, и мне жаль их, так как все в наших руках», – сказал Гвардиола.
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