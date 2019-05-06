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Сарока получил травму и выбыл на неопределенный срок
07.05.2019 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче шестого тура чемпионата Беларуси «Городея» – БАТЭ (1:0) травму получил форвард борисовчан Антон Сарока.
«На 43-й минуте понедельничного поединка с «Городеей» защитник хозяев Милан Йоксимович в грубом подкате сломал ладьевидную кость правой стопы форварду Антону Сароке», – говорится в
О сроках восстановления форварда сборной Беларуси и БАТЭ не сообщается.
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В матче шестого тура чемпионата Беларуси «Городея» – БАТЭ (1:0) травму получил форвард борисовчан Антон Сарока.
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