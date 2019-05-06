Первый финалист футбольной Лиги чемпионов определится в Ливерпуле

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Во время предматчевой тренировки "Ливерпуля". Фото английского клуба

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый финалист футбольной Лиги чемпионов определится сегодня в Ливерпуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяевам сегодняшнего полуфинального матча футболистам "Ливерпуля" нужно совершить чудо, чтобы взять реванш у "Барселоны" за крупное гостевое поражение со счетом 0:3.

В минувший уик-энд ливерпульцы одержали победу над "Ньюкаслом" в выездном матче 37-го тура чемпионата Англии (3:2) и продолжают борьбу за золотые медали. Футболисты "Барселоны" уже завоевали чемпионский титул и в 36-м туре испанского первенства уступили в гостях "Сельте" со счетом 0:2.

Сегодняшний поединок на "Энфилде" начнется в 22.00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" .

Второй матч за выход в финал Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэмом" состоится 8 мая на поле "Йохан Кройф Арены" в Амстердаме. Первая полуфинальная встреча в Лондоне завершилась минимальной викторией чемпиона Нидерландов - 1:0.

Решающий поединок чемпионской Лиги пройдет 1 июня на мадридском стадионе "Метрополитано".-0-