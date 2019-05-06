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Азаренко о том, когда планирует уйти из тенниса: «Есть ощущение, что у меня еще примерно 5 лет, пока сын не пошел в школу»

07.05.2019 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

29-летняя белоруска Виктория Азаренко ответила на вопрос, когда планирует завершить карьеру.

«Трудно сказать, потому что я не чувствую, что мне скоро 30 лет. Физически я чувствую себя намного лучше, чем когда мне было 20 или 22. А в 18-19 лет я говорила, что не буду играть после 27, и это уже не так.

Так что я не хочу больше не хочу так говорить, но у меня есть ощущение, что у меня еще примерно пять лет, пока мой сын не пошел в школу. Теннис – это моя работа, а не жизнь, но я хочу полностью выложиться в этот период, а там посмотрим. Не уверена, что буду играть после 35, но случиться может что угодно.

У теннисистов нет детства, только тренировки, физическая подготовка, турниры, главное – победы и успех. Теннис становится твоей жизнью. Но когда я стала мамой, это отошло на второй план. Как бы я ни любила теннис, сын для меня важнее всего, и это никогда не изменится».

 
 
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29-летняя белоруска Виктория Азаренко ответила на вопрос, когда планирует завершить карьеру.
 
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