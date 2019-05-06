Ходасевич предложил проводить Кубок лиги: «Скажите, ну побороться за 100 тысяч долларов кто откажется?»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Николай Ходасевич предложил проводить в Беларуси еще один турнир – Кубок лиги с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

«Кубок Беларуси нам дарит возможность поговорить еще на одну тему. Очень даже хорошую. Во многих европейских чемпионатах есть Кубок лиги. А у нас в Беларуси Кубка лиги нет. Кубок федерации проводился в 2007-м году. И это был межсезонный турнир, который ничего не давал («Нафтан» стал победителем – прим. Tribuna.com). Тот турнир так разовой акцией и закончился.

Что может дать Кубок лиги нам всем? Во-первых, насыщенный календарь для команд не топовых. Для команд, которые в силу разных обстоятельств ничего не могут выиграть в гладком чемпионате. Для команд, которые хотят что-то выиграть и привнести своим результатом футбольный бум в свой город на подобие «Витебска». И Кубок лиги даст такую возможность. Да, у нас действительно каждый год есть проблемы с календарем как расставить все матчи. Но давайте задумаемся. Если бы Кубок лиги проводился с мая по октябрь на протяжении одного года. Но разве мы бы не нашли среди недели даты для того, чтобы все клубы играли? А вот эта практически месячная пауза, которую берет высшая лига? И разве там эти клубы, которые не принимают участие в еврокубках, они не хотели бы тоже наиграть еще свое количество матчей и побороться за еще один трофей? Ну хотели, конечно.

Допустим, во Франции Кубок лиги – это еще возможность для экспериментов всем, кто занимается футболом. В Беларуси системы VAR нету. Но мне коллеги из «Спецмедиа» сказали, что такая возможность уже существует и VAR можно завести к нам. А на Кубке лиги как бы его не обкатать?

Это такой турнир, где можно даже формат поменять. Можно сделать группы, провести «Финал четырех» в конце концов. Это все возможно и это обсуждается.

Вы спросите: за что команды будут бороться, если у них нет возможности выйти в еврокубки. Призовой фонд. И достаточно приличный. Для этого можно привлечь партнера Кубка лиги. Скажите, ну побороться за 100 тысяч долларов кто откажется? «Неман» откажется? «Гомель» откажется? Может быть, «Витебск» откажется? Это почти пятая часть бюджета.

Я предлагаю эту идею АБФФ – Владимиру Александровичу Базанову, Юрию Васильевичу Вергейчику. И даже скажу, что букмекерская компания «Макслайн» готова приступить к переговорам», – сказал Ходасевич в эфире своего проекта на YouTube «Бремя футбола».