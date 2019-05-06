Новицкий о критике в интернете: «Это способ самореализации тех, кто в реале мало на что способен. Вбрасывают провокацию и ждут, как сработает. Неважно, что сам никто и звать никак»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский журналист и комментатор Владимир Новицкий рассказал о том, как относится к критике в интернете.

– Каждый публичный человек, конечно, подвержен критике. А как вы относитесь к подобному проявлению внимания?

– Чтобы высказаться и быть услышанным большим количеством людей, еще совсем недавно нужно было хоть что-то из себя представлять (иметь, например, достойное образование, значительный объем знаний и прочее). Кем-то быть! Благодаря интернету сегодня высказаться может кто угодно и по любому поводу, независимо от компетенции, образовательного уровня или нравственных установок. Некоторым и повод не нужен. Это чаще всего становится способом самореализации тех, кто в реале мало на что способен: люди, существующие преимущественно в социальных сетях, вбрасывают провокацию и ждут-предвкушают, как сработает. Неважно, что сам никто и звать никак, «а вот вам, знаменитые и именитые, мое мнение с пролетарской прямотой, получите и подергайтесь. Знаю, что дергаться точно будете, а мне и приятненько, право на мнение имею… Опять-таки греет, что я вас знаю, а сам – под ником. Не доберетесь!!!» Один из наших главных тренеров, если не ошибаюсь, Юрий Шевцов, не так давно назвал их анонимщиками. Чистая правда! Собака лает, караван идет.

Как реагировать на это? Никак! Не замечать и молчать! Умный всегда промолчит и не даст распространяться инфекции по миру. А есть коллеги-журналисты, спортсмены, тренеры, спортивные чиновники, просто разумные люди, мнения которых уважаю и ценю. Их советы и критика бесценны, а главное – всегда корректны.

– В ваш адрес хватает добрых слов. И неспроста в народе вас именуют мэтром. Как относитесь к такому званию?

– Помню фразу Арнольда Шварценеггера: «Зависть нужно заработать». Конечно, с юмором отношусь, нимб или корона в небольшой комментаторской кабине очень неудобны и неуместны!

– У журналиста хватает моментов, когда приходится оставаться профессионалом, несмотря на какие-то приятные, а порой и трагические события в личной жизни.