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Плэтт перешел в «Автомобилист». Он не будет считаться легионером
07.05.2019 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Автомобилист» объявил о подписании контракта с форвардом Джеффом Плэттом.
Соглашение с 33-летним канадцем с белорусским гражданством рассчитано на 2 года. Отметим, что это обстоятельство теперь позволяет ему не считаться легионером.
Минувший сезон он провел в «Йокерите» и набрал 24 (11+13) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф выходил на лед в 4 матчах.
Всего в КХЛ Плэтт провел 488 матчей и набрал 287 (156+131) очко. В Кубке Гагарина в его активе 71 игра и 34 (20+14) очка.
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«Автомобилист» объявил о подписании контракта с форвардом Джеффом Плэттом.
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