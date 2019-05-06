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Плэтт перешел в «Автомобилист». Он не будет считаться легионером

07.05.2019 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Автомобилист» объявил о подписании контракта с форвардом Джеффом Плэттом. 

Соглашение с 33-летним канадцем с белорусским гражданством рассчитано на 2 года. Отметим, что это обстоятельство теперь позволяет ему не считаться легионером. 

Минувший сезон он провел в «Йокерите» и набрал 24 (11+13) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф выходил на лед в 4 матчах. 

Всего в КХЛ Плэтт провел 488 матчей и набрал 287 (156+131) очко. В Кубке Гагарина в его активе 71 игра и 34 (20+14) очка. 

 
 
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«Автомобилист» объявил о подписании контракта с форвардом Джеффом Плэттом.
 
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