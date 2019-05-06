Плэтт перешел в «Автомобилист». Он не будет считаться легионером

Источник материала: Tribuna.com

«Автомобилист» объявил о подписании контракта с форвардом Джеффом Плэттом.

Соглашение с 33-летним канадцем с белорусским гражданством рассчитано на 2 года. Отметим, что это обстоятельство теперь позволяет ему не считаться легионером.

Минувший сезон он провел в «Йокерите» и набрал 24 (11+13) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф выходил на лед в 4 матчах.

Всего в КХЛ Плэтт провел 488 матчей и набрал 287 (156+131) очко. В Кубке Гагарина в его активе 71 игра и 34 (20+14) очка.