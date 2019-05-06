«Ислочь» о не назначенном пенальти «Шахтеру»: «Ошибка судьи, которая могла повлиять на результат матча»

Источник материала: Tribuna.com

«Ислочь» выпустила сообщение о том, что арбитр Виталий Севостьяник в матче с «Шахтером» (0:1) принял ошибочное решение не назначить пенальти в матче 6-го тура.

«Не назначенный пенальти в ворота «Шахтера». Ошибка судьи, которая могла повлиять на результат матча.

Из видео видно, что защитник сначала сносит с ног Александра Макася, а потом только потом попадает по мячу...» – говорится в сообщении «Ислочи».

Два клуба «вышки» уверены, что у них украли пенальти – видео прилагается