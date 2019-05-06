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07.05.2019 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба.

«Я ухожу из «Атлетико». Это мои последние дни здесь.

Спасибо всем. Это была моя семья», – сказал Годин и заплакал.

«Год назад я отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», потому что решил остаться в «Атлетико». Сейчас, спустя год, пришло время двигаться дальше», – добавил футболист.

Годин провел в «Атлетико» девять сезонов. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании и Лиге Европы (дважды).

33-летний уругваец в ближайшие дни перейдет в «Интер». С зарплатой 6,75 млн евро в год он станет самым высокооплачиваемым игроком миланцев.

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