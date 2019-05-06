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Гвардиола – лучший тренер апреля в АПЛ. «Ман Сити» выиграл все 5 матчей и пропустил 1 гол
07.05.2019 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Английская премьер-лига назвала лучшего тренера апреля.
Им стал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
48-летний каталонец признается лучшим в лиге во второй раз за три месяца и в седьмой раз в карьере.
В апреле «Ман Сити» выиграл пять матчей из пяти, пропустив лишь один гол – от «Кристал Пэлас» (3:1).
На приз также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).
«Горожане» за тур до конца чемпионата Англии лидируют в таблице, опережая «Ливерпуль» на одно очко.
Фото: твиттер
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Английская премьер-лига назвала лучшего тренера апреля.
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