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Гвардиола – лучший тренер апреля в АПЛ. «Ман Сити» выиграл все 5 матчей и пропустил 1 гол

07.05.2019 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Английская премьер-лига назвала лучшего тренера апреля.

Им стал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

48-летний каталонец признается лучшим в лиге во второй раз за три месяца и в седьмой раз в карьере.

В апреле «Ман Сити» выиграл пять матчей из пяти, пропустив лишь один гол – от «Кристал Пэлас» (3:1).

На приз также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

«Горожане» за тур до конца чемпионата Англии лидируют в таблице, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

Гвардиола – лучший тренер апреля в АПЛ. «Ман Сити» выиграл все 5 матчей и пропустил 1 гол

Фото: твиттер «Ман Сити»

 
 
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