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Полиция ищет фанатов ЦСКА, вывесивших баннер про Fan ID

07.05.2019 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полиция Москвы ведет поиск фанатов ЦСКА, которые вывесили несанкционированный баннер, посвященный паспорту болельщика, во время матча 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) на «ВЭБ Арене».

В середине второго тайма на трибуне хозяев появился баннер: «6 млрд рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».

«Конечно, такое нельзя допускать, клуб понесет наказание в виде штрафа.

Что касается болельщиков, которые вывесили этот баннер, полиция уже занимается поисками этих людей», – заявил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

Фанаты ЦСКА вывесили баннер на игре с «Динамо»: «Здесь нет зависти и злости. Здесь без спроса ходят в гости»

Fan ID на матчах РПЛ и Олимп Кубка России введут с 1 июля

 
 
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Полиция Москвы ведет поиск фанатов ЦСКА, которые вывесили несанкционированный баннер, посвященный паспорту болельщика, во время матча 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2)...
 
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