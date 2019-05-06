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Полиция ищет фанатов ЦСКА, вывесивших баннер про Fan ID
07.05.2019 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полиция Москвы ведет поиск фанатов ЦСКА, которые вывесили несанкционированный баннер, посвященный паспорту болельщика, во время матча 27-го тура РПЛ с
В середине второго тайма на трибуне хозяев появился баннер: «6 млрд рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
«Конечно, такое нельзя допускать, клуб понесет наказание в виде штрафа.
Что касается болельщиков, которые вывесили этот баннер, полиция уже занимается поисками этих людей», – заявил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.
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Полиция Москвы ведет поиск фанатов ЦСКА, которые вывесили несанкционированный баннер, посвященный паспорту болельщика, во время матча 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2)...
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