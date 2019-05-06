«Городея»: «Клуб выражает искренне сожаление по поводу травмы нападающего БАТЭ Антона Сароки»

Источник материала: Tribuna.com

«Городея» пожелала выздоровления нападающему БАТЭ Антону Сароке, который получил травму в матче 6-го тура высшей лиги.

БАТЭ сообщал , что нападающий сломал ладьевидную кость правой стопы и выбыл на неопределенный срок.

«Футбольный клуб «Городея» выражает искренне сожаление по поводу травмы нападающего ФК БАТЭ Антона Сароки 6 мая в Городее во время матча 6 тура Беларусбанк-высшей лиги «Городея» — БАТЭ. Мы надеемся, что Антон, вписавший яркие страницы в историю нашего клуба (2012 — 2016 гг., 126 матчей, 45 голов, 7 голевых передач), в кратчайший срок вернется в строй и вновь будет радовать поклонников футбола своим талантом.

Скорейшего выздоровления, Антон!!!

Тренерский штаб, игроки и болельщики ФК «Городея», — говорится в сообщении ФК «Городея».

Напомним, Сарока играл за «Городею» с 2012 по 2016 годы.