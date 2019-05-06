ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Городея»: «Клуб выражает искренне сожаление по поводу травмы нападающего БАТЭ Антона Сароки»

07.05.2019 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Городея» пожелала выздоровления нападающему БАТЭ Антону Сароке, который получил травму в матче 6-го тура высшей лиги.

БАТЭ сообщал, что нападающий сломал ладьевидную кость правой стопы и выбыл на неопределенный срок.

«Футбольный клуб «Городея» выражает искренне сожаление по поводу травмы нападающего ФК БАТЭ Антона Сароки 6 мая в Городее во время матча 6 тура Беларусбанк-высшей лиги «Городея» — БАТЭ. Мы надеемся, что Антон, вписавший яркие страницы в историю нашего клуба (2012 — 2016 гг., 126 матчей, 45 голов, 7 голевых передач), в кратчайший срок вернется в строй и вновь будет радовать поклонников футбола своим талантом.

Скорейшего выздоровления, Антон!!!

Тренерский штаб, игроки и болельщики ФК «Городея», — говорится в сообщении ФК «Городея».

Напомним, Сарока играл за «Городею» с 2012 по 2016 годы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Городея» пожелала выздоровления нападающему БАТЭ Антону Сароке, который получил травму в матче 6-го тура высшей лиги.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Полиция ищет фанатов ЦСКА, вывесивших баннер про Fan ID
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика