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«МЮ» потребует у «Реала» 160 млн фунтов за Погба
07.05.2019 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
По данным The Telegraph, футболист готов поддавить на «Манчестер Юнайтед», чтобы трансфер состоялся. Желание Погба перейти в
Впрочем, «МЮ» не готов отпускать Погба дешево. Клуб намерен выслушивать предложения только в размере около 160 миллионов фунтов. Мадридцы, скорее всего, не смогут позволить себе заплатить такие деньги, учитывая, что они пытаются также подписать Эдена Азара.
Мино Райола, агент француза, пытался уговорить «Юнайтед» сбросить цену до 100 миллионов, за которые он был куплен у «Ювентуса», но «МЮ» это не устраивает.
Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд не хотел бы продавать Погба, однако главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер не хотел бы видеть в команде футболиста, который настроен уйти.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба по-прежнему хочет перейти в «Реал».
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