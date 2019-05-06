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Ван Дейк, Стерлинг, Бернарду, Салах, Агуэро, Мане и Азар – претенденты на приз игроку сезона в АПЛ
07.05.2019 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АПЛ назвала кандидатов на приз лучшему игроку сезона.
В него вошли семь человек: Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Вирджил ван Дейк, Садьо Мане, Мохамед Салах (все –
Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, Мане и Агуэро делят второе место, Азар лидирует по системе «гол+пас», ван Дейк получил приз лучшему игроку сезона от Ассоциации игроков, Стерлинг – от журналистов.
Голосование болельщиков будет совмещено с голосованием 20 капитанов команд и жюри, составленного из футбольных экспертов.
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АПЛ назвала кандидатов на приз лучшему игроку сезона.
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