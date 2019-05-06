Босс «Кайрата»: «Проблемы Шпилевского в Бресте? Конфликт был связан с тем, что футболисты не соблюдали дисциплину»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что белорусский специалист Алексей Шпилевский обладает огромным кредитом доверия.

- Совсем недавно был приглашен новый тренерский штаб. Как отреагировала команда, которая существует давным-давно, костяк футболистов, которые не в этом году пришли, а играют довольно давно? Как они отреагировали на новые веяния, новый штаб? Тем более такой молодой тренер.

– Посмотрите чуть назад: мы когда приглашали казахстанских футболистов, им было по 20-21 году. Сейчас они созрели, стали взрослее. Отреагировали абсолютно спокойно, потому что ту тактику, ту философию, что мы решили прививать, они понимают. Понимают, куда мы идем. Кто-то больше, кто-то меньше, но если вы посмотрите на состав, он весь молодой. Мы когда приглашаем тренера, ставим во главу угла решения тренера. Он определяет, кто из игроков готов выйти на поле. Если футболист не попадает в основной состав, это не значит, что он слабый. Если он играет в первой лиге, например, это говорит о том, что идет повторная работа, подготовительная, чтобы футболист подошел с физической, психологической и технической точки зрения для игры в основном составе.

- Ну хоть какие-то недопонимания были?

– Конечно, скорее всего, они были, но все они решаются внутри тренерского штаба. Футболисты знают, что ко мне с такими вопросами обращаться нельзя.

- По результатам этого сезона вы будете принимать кадровые решения?

– Нет, мы не будем их принимать. Что бы ни случилось, мы точно понимаем, куда мы идем, и мы понимаем, что Шпилевский должен у нас отработать три года.

- У Шпилевского уже были проблемы с формированием команды в Бресте.

– Мы интересовались той историей. Не хочется говорить плохо про футболистов, которые там играли, но могу сказать, что конфликт был связан с тем, что футболисты не соблюдали дисциплину, — цитирует Боранбаева Sports.kz со ссылкой на YouTube-канал «Sport True».