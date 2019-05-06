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Геннадий Савилов: «Уровень игроков экстралиги такой же, как у игроков «Динамо» в КХЛ»
07.05.2019 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ Геннадий Савилов сравнил игроков из экстралиги и минского «Динамо».
«Мы сейчас имеем не нулевой уровень... Уровень в плане способностей, таланта, терпения равен среди игроков экстралиги и игроков «Динамо». Уровень игроков экстралиги такой же, как у игроков «Динамо» в КХЛ», – сказал Савилов в программе «Спорт-кадр».
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Председатель ФХБ Геннадий Савилов сравнил игроков из экстралиги и минского «Динамо».
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