Геннадий Савилов: «Уровень игроков экстралиги такой же, как у игроков «Динамо» в КХЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов сравнил игроков из экстралиги и минского «Динамо».

«Мы сейчас имеем не нулевой уровень... Уровень в плане способностей, таланта, терпения равен среди игроков экстралиги и игроков «Динамо». Уровень игроков экстралиги такой же, как у игроков «Динамо» в КХЛ», – сказал Савилов в программе «Спорт-кадр».